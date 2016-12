Nach § 53 (6) darf ein Mitschnitt, der für den privaten Gebrauch hergestellt wurde, "weder verbreitet noch zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden". Dies betrifft jede Vorführung außerhalb Ihres Verwandten- und Freundeskreises, also etwa die Vorführung in Gaststätten oder bei Vereinstreffen. Die kopierte Produktion ist urheberrechtlich geschützt. Das verbietet auch jede kommerzielle Nutzung (z.B. Verkauf, Verleih, Vermietung, ...).

Soll der Mitschnitt z. B. im Rahmen einer Vorführung oder zu anderen kommerziellen Zwecken verwendet werden, fallen zu den Kopierkosten zusätzlich Lizenzgebühren an. Dieser Verwendungszweck richtet sich vor allem an Firmen, Bildungseinrichtungen, Institutionen. Zur Mail-Anfrage für die Nicht-Private Nutzung

Die SWR Media Services GmbH stellt Mitschnitte aus diesen Programmangeboten her:

In unserer Datenbank können Sie hier auf dieser Seite nach Fernseh- und Hörfunksendungen recherchieren und direkt bestellen.

Mitschnitte von aktuellen Fernsehsendungen für den privaten Gebrauch sind innerhalb sechs Wochen nach Ausstrahlung im Unterschied zu Archivkopien ohne größeren organisatorischen Aufwand (wie z. B. Recherchen usw.) herstellbar. Deshalb gilt für Mitschnitte sowohl im SWR Fernsehen als auch bei ARTE und für "Bilderbuch Deutschland" eine einheitliche Kostenerstattung von 29,00 Euro als DVD bzw. 34,00 Euro als Blu-Ray ( falls technisch möglich in 720P ). Nach der Frist von sechs Wochen sind nur noch Archivkopien möglich.

Archivkopien für den privaten Gebrauch von Sendungen, die schon sieben Wochen und länger (z. B. auch mehrere Jahre) oft mit Hilfe umfangreicher Recherchen über Titel und Inhalt zur Überspielung bereitgestellt werden, erfordern einen wesentlich höheren Arbeitsaufwand. Ursächlich hierfür ist oft auch ein heute nicht mehr verwendetes technisches Bildtonträger-Format. Daher ist eine Archivkopie nur über eine Kostenerstattung ab 53,00 Euro (inkl. Porto- und Verpackungsaufwand) für eine DVD bzw. 58,00 Euro für die Erstellung einer Blu-ray (falls technisch möglich in 720P) erhältlich.



Diesbezügliche Anfragen richten Sie bitte schriftlich an:



SWR Media Services GmbH

Mitschnittdienst 76522 Baden-Baden



Telefax: 07221 929 24511

Oder per Formular auf dieser Seite unter "Individueller Sende-Mitschnitt / Archivkopie".